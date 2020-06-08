Садовое кольцо перекрыли после ДТП с Михаилом Ефремовым

Садовое кольцо в Москве частично перекрыли после ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

Как сообщает столичный Центр организации дорожного движения, остановлена внешняя сторона кольца. Объезд организован по встречной полосе, по возможности водителям рекомендуется объезжать этот участок. На месте работают оперативные службы города.

Ранее "РГ" сообщала, что артист Ефремов задержан полицией. По предварительной версии, он на огромной скорости выехал на встречную полосу и спровоцировал крупное ДТП. Водитель фургона Lada, в который врезалась иномарка актера, экстренно госпитализирован.