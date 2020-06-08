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08.06.2020 23:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Садовое кольцо перекрыли после ДТП с Михаилом Ефремовым

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Садовое кольцо в Москве частично перекрыли после ДТП с участием артиста Михаила Ефремова.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Опубликованы фото и видео с места ДТП с актером Михаилом Ефремовым

Как сообщает столичный Центр организации дорожного движения, остановлена внешняя сторона кольца. Объезд организован по встречной полосе, по возможности водителям рекомендуется объезжать этот участок. На месте работают оперативные службы города.

Ранее "РГ" сообщала, что артист Ефремов задержан полицией. По предварительной версии, он на огромной скорости выехал на встречную полосу и спровоцировал крупное ДТП. Водитель фургона Lada, в который врезалась иномарка актера, экстренно госпитализирован.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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