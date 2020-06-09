Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием актера Ефремова

Полиция возбудила уголовное дело в отношении Михаила Ефремова за совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Возбуждено дело за нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Часть 2 статьи 264 УК РФ. Данная статья предусматривает до семи лет лишения свободы", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Вечером восьмого июня у дома №3 на Смоленской площади Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. В результате пострадал водитель Lada. С места аварии его доставили в больницу. А Евремова задержала полиция и отправила на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила, что артист во время ДТП был пьян.