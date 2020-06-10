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10.06.2020 15:50
Рубрика: Экономика

ОЭСР прогнозирует снижение ВВП России на 10% в случае второй волны вируса

Текст: Игорь Зубков
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует снижение ВВП России в 2020 году на 8%, чуть менее худшие оценки дает для других стран-экспортеров сырья (Бразилии, Мексики, ЮАР). Если же второй волны коронавирусной инфекции, о возможности которой предупреждает ВОЗ, не избежать, экономика России сократится на 10%. Оба сценария ОЭСР считает равновероятными, не ожидая вакцины в этом году.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Прогноз ОЭСР, объединяющей развитые страны, оказался неожиданно пессимистичным на фоне сходных оценок МВФ, Всемирного банка и других институтов. ОЭСР исходит из предположения, что цены на основные товары останутся на минимумах апреля и что нефть марки Brent в среднем по году будет стоить 30 долларов за баррель. Пока ОЭСР готовила прогноз, биржевой ценник поднялся до 40 долларов за баррель, при этом средняя цена за первые месяцы этого года уже сейчас составляет около 30 долларов.

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То есть худший сценарий на данный момент под большим сомнением, отмечает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч. Он считает оценку ОЭСР излишне консервативной: даже при сохранении текущих цен на нефть падение экономики в России в 2020 году с трудом превысит 5%. Согласно прогнозу Минэкономразвития, оно составит именно 5%, если основные ограничения, введенные в связи с вирусом, будут сняты в августе-сентябре.

Мировой ВВП, согласно ОЭСР, упадет на 6%, если пандемия продолжит затухать, и 7,6% в случае второй волны осенью. Сильный удар получили не только поставщики сырья (для которых на закрытие целых отраслей из-за вируса наложился коллапс нефти), но и страны с развитым сектором услуг (туризм, транспорт, финансы и т.д.), напрямую наиболее сильно страдающим от режима социальной дистанции. Так, в еврозоне ОЭСР ожидает спад на 9,1% в первом сценарии и 11,5% в случае второй волны, причем во Франции, Италии и Великобритании снижение ВВП может достигнуть 14%. В США при затухании вируса ОЭСР прогнозирует спад на 7,3%, а при "двойном ударе" - на 8,5%.

Из крупных экономик наименее глубоким ожидается падение в Китае (2,6% и 4,9%), где эпидемия началась и закончилась раньше всего и где снижение цен на сырье оказывает благотворное влияние на реальные доходы граждан. Однако учитывая высокие темпы роста Китая в "нормальные" годы, разрушительное влияние COVID-19 для него не менее сильное, чем для других стран.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Если второй волны вируса не последует, восстановление окажется V-образным, считают аналитики ОЭСР: уже в 2021 году глобальный ВВП практически достигнет докризисного уровня. При этом среди бизнеса и регуляторов, напротив, растет понимание, что для быстрого восстановления оснований нет, часть компаний просто не сможет открыться даже после снятия всех ограничений.

В сценарии с приходом второй волны вируса кризис окажется гораздо более длительным: в 2021 году восстановительный рост ВВП составит лишь 2,8%, уровень безработицы в ОЭСР почти удвоится, достигнув 10%. Даже при некотором восстановлении в 2021 году реальные доходы в странах ОЭСР будут на 10,5% ниже, чем предполагалось в прогнозах до пандемии. Кризис в любом случае оставит длительные шрамы - падение уровня жизни, высокую безработицу и слабые инвестиции, прогнозирует ОЭСР.

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