Опрос ВШЭ: В России мало знают об образовательном кредите

Накануне старта приемной кампании эксперты Высшей школы экономики провели онлайн-опрос об образовательном кредите. Участниками стали граждане старше 18 лет из 161 населенного пункта России.

Напомним, в этом году процентная ставка для тех, кто хочет оформить образовательный кредит для учебы в вузе, снизится до 3 процентов. Такое поручение дал президент.

До сих пор ставка по кредиту на образование была 8-16 процентов. Для большинства студентов это неподъемные суммы. Эксперты считают, что теперь число желающих оформить образовательный кредит вырастет, тем более из-за пандемии многие семьи оказались в сложных финансовых условиях.

Однако, по данным опроса Вышки, в деталях об образовательном кредите мало кто знает. Респондентам задавались два вопроса: знают ли они о кредите и как относятся к такой мере поддержки от государства.

Только 6 процентов знают об этом в деталях - могут озвучить процентные ставки, условия выдачи и пр. Еще 52 процента что-то слышали о такой возможности, но не знают подробностей. А около 42 процентов вообще не в курсе.

На вопрос "стали бы вы рекомендовать возможность обращения к образовательному кредиту своим знакомым" более половины участников опроса ответили "да". Но только после того, как прочитали всплывающую подсказку о том, что такое образовательный кредит. Примерно четверть ответили "нет".

- Можно сказать, что в среднем настроения по отношению к образовательному кредиту у населения скорее позитивные, чем негативные, - прокомментировал результаты автор исследования Иван Груздев. - Но население довольно слабо осведомлено о такой возможности. Думаю, эти результаты могут быть интересны вузам, которые ближе к семьями абитуриентов и могут подробно рассказать им о возможности кредита на обучение.

Между тем

По информации минобрнауки, за 2019 год выдано более 3 тысяч кредитов студентам 406 вузов. Почти треть этих кредитов взяли москвичи - студенты Высшей школы экономики, РАНХиГС, РУДН, МГУ и РЭУ им. Плеханова. Чаще всего кредит берут на обучение по программам юридического, экономического профиля, а также на специальность "лечебное дело".

Что такое образовательный кредит

Программа образовательного кредитования с господдержкой позволяет банкам выдавать кредит на обучение в вузе с невысокой процентной ставкой. Во время учебы выплачиваются только проценты по кредиту, а основной долг заемщик начинает выплачивать только через три месяца после выпуска из университета. Пока срок погашения кредита - 10 лет после выпуска из вуза. Но, возможно, он будет увеличен.