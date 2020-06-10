Отделения Почты России не будут работать 12 июня

12 июня 2020 года станет выходным для отделений почтовой связи по всей стране, сообщила пресс-служба Почты России.

Для клиентов будут открыты только круглосуточные отделения в Москве 101000 (Мясницкая ул., д. 26), 107241 (Уральская ул., д.1), 121099 (Смоленская пл., 13/21) и в Санкт-Петербурге - 191036 (Невский пр., д. 87/2) и центральные отделения крупных городов, которые будут работать по графику субботы.

В четверг 11 июня отделения Почты России будут работать по установленному графику с сокращением рабочего времени на один час.

Для сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий

Уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении Почты России и на сайте компании.