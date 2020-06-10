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10.06.2020 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Открытые данные о смертности за май опубликовал депздрав Москвы

Текст: Любовь Проценко
Департамент здравоохранения Москвы опубликовал предварительные данные по смертности в столице за май 2020 года. Как и предупреждал ранее мэр города Сергей Собянин, она оказалась выше, чем в апреле. На официальном сайте депздрава говорится, что это связано с тем, что на конец апреля пришелся пик заболеваемости коронавируса в Москве. Между пиками заболеваемости и смертности как раз проходит около 2-3 недель.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ранее Департамент здравоохранения публиковал оперативные данные по смертности за апрель и разъяснил превышение показателя по сравнению с 2019 годом. Департаментом также была опубликована подробная аналитика смертности в соответствии с новой методикой Минздрава, в подготовке которой активное участие принимали и московские врачи. Новые рекомендации позволили усовершенствовать учет случаев, где COVID явился основной причиной смерти, и тех, где он с высокой долей вероятности стал катализатором и привел к обострению другого основного заболевания.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Это стало возможным благодаря тому, что в 100% случаев смертей с подозрением на COVID в Москве проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом.

Таким образом, по оперативным данным, в мае 2020 года в Москве по зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5715 случаев больше, чем в мае 2019 (9998). Если рассчитать этот показатель на основе данных последних трех лет, то среднегодовая смертность в мае составит 9914 (9935 в 2017, 9808 в 2018, 9998 в 2019).

То есть превышение смертности в мае 2020 года составляет 5799 случаев. COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5260 случаях (92% всей избыточной смертности в мае).

От COVID, как основной причины смерти, в мае умерло 2757 человек.

"Мы в том числе отнесли к COVID те случаи, когда лица имели отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали о том, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус, - говорится в сообщении депздрава. - Таких в Москве за май было 433 человека. Таким образом, мы отнесли к COVID все, даже спорные, сомнительные случаи. В мае не было отнесено к смерти от обычной пневмонии ни одного случая".

Фото: iStock
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Тем не менее, как говорилось и прежде, коронавирус обостряет другие заболевания, которые могут привести к смерти. В мае выявлено 2503 пациента, умерших от других причин, но при этом имевших положительный тест на коронавирус.

Следуя новой методике, депздрав дополнительно выделил из этой группы и те случаи, где COVID-19 оказал существенное влияние на развитие основного заболевания и его смертельных осложнений. Вирус стал своеобразным "катализатором" развития основного заболевания в 980 случаях (в основном БСК - 843, болезни органов дыхания - 73, прочие болезни - 63).

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