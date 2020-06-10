Патрушев рассказал, как Запад хочет дестабилизировать ситуацию в России

Запад создает на территории России разветвленную сеть неправительственных структур. Цель - дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Работа сети зарубежных НПО распределена по соответствующим сферам ответственности и осуществляется с использованием возможностей подконтрольных российских некоммерческих организаций гуманитарной или правозащитной направленности, которые активно участвуют в политической деятельности", - отметил Патрушев.

По его словам, с 2015 по 2019 год российские НКО, участвующие в политической деятельности, официально получили от иностранных спонсоров порядка четырех миллиардов рублей, однако в реальности эти суммы значительно выше. Спонсоры задействуют различные скрытые схемы финансирования, что серьезно затрудняет доказательство фактов прямого участия США или их союзников в подрывной деятельности против России, добавил секретарь Совбеза РФ.