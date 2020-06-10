Пентагон: Талибы никогда не угрожали США

Спустя 18 лет после начала кровопролитной войны США с движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане Пентагон осознал, что талибы никогда не угрожали Америке. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи.

"Угроза для США - это не "Талибан". Это никогда не был "Талибан". Это те, кому они позволяли жить в Афганистане и угрожать нам. Мы говорим об ИГИЛ и "Аль-Каиде" (обе террористические организации запрещены в РФ)", - заявил Маккензи на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

При этом американский военноначальник отметил, что талибы "совсем не друзья ИГИЛ", но затруднился сказать, в каких они отношениях с "Аль-Каидой". "Время покажет, и мы увидим это по тому, что они делают, а не говорят", - добавил генерал.

Напомним, что США начали военную операцию против "Талибана" в 2001 году. Тогда в Вашингтоне объясняли это тем, что талибы укрывали боевиков группировки "Аль-Каида", которые совершили теракты 11 сентября. Правительство талибов было свергнуто, а к власти пришли лояльные США политики. С ними и интервентами "Талибан" начал вооруженное противостояние. С начала компании и до конца 2019 года в Афганистане погибли около 2400 военнослужащих США.