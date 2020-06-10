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10.06.2020 04:12
Рубрика: Общество

Песков объяснил низкую смертность от COVID-19 в России

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российская система здравоохранения во время пандемии коронавируса доказала свою эффективность, позволив вылечить большое число людей. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в интервью телеканалу СNN. В частности, Дмитрий Песков опроверг утверждения о занижении данных о смертности в стране от COVID-19.

Фото: iStock
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"Я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной и поэтому позволяет сохранить жизни большего числа людей?" - цитирует Пескова ТАСС.

Большое количество выявленных случаев заболевания в России объясняется интенсивным тестированием граждан. "А чем чаще вы тестируете, тем больше выявляется новых случаев", - добавил Дмитрий Песков. В разные годы перед российской медициной возникало немало вызовов. Зато сегодня все уже забыли о дифтерии, о вспышках полиомиелита. Отечественная вакцина от гриппа сегодня помогает серьезно снижать количество заболевших.

Сейчас российские ученые активно работают на лекарством от COVID-19. Благодаря усилиям всей системы здравоохранения регионы страны постепенно начали снимать введенные ранее санитарные ограничения по коронавирусу. Сейчас есть задача поддержать экономику страны, которая также испытала на себе влияние пандемии. Нам всем надо извлечь уроки из ситуации, в которой оказался мир, - добавил Дмитрий Песков.

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