Пиратские программы удалят из магазинов приложений

Новости

На Михаила Ефремова надели электронный браслет 20:08
Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене 19:51
Бэтмен, Женщина-кошка и комиссар Гордон на новом фанатском постере 19:35
Жителей Центральной России предупредили о погодных аномалиях 19:23
В Москве обрушился мост 19:17
Эксперт рассказал, чем опасна нулевая недельная инфляция 19:15
В КЧР грудной младенец вылечился от коронавируса 19:11
Канадец прилетел в Германию, чтобы пожаловаться на Mercedes-Benz S-Class 19:10
Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии 19:06
Дело Михаила Ефремова передадут в столичный главк МВД 19:05
РЖД модернизируют более 350 пассажирских вагонов 19:01
Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков 19:00
Росстат рассказал, как изменились цены с начала июня 19:00
Боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два боя между собой 18:34
Разрушеннный под Мурманском мост начали демонтировать 18:29
Белорусы примут участие в строительстве инфраструктуры космодрома Восточный 18:20
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 18:20
Таинственный тевтонский замок на границе с Россией просветили радаром 18:18
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию 18:17
В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек 18:08
В Крыму мать осудили за "воспитание" 14-летнего сына кочергой 18:08
Глава Крыма оценил шансы террористических атак с Украины 18:02
В Арктике возродят систему мониторинга вечной мерзлоты 17:40
Haval назвал новый кроссовер "Большой собакой" 17:25
В Германии в 2000-летней яме с мусором нашли фигурку богини Исиды 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Самые интересные спортивные трансляции 10-14 июня
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
10.06.2020 18:57
Рубрика: Экономика

Фильтр для контента

Пиратские программы удалят из магазинов приложений
Текст: Иван Черноусов
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
"РГ" публикует закон, согласно которому Роскомнадзор сможет требовать удаления пиратских программ от владельцев информационных ресурсов, на которых они размещены. Закон вводит понятия "программное приложение" и "владелец программного приложения", определяет порядок действий правообладателя, Роскомнадзора, владельца программного приложения, а также оператора связи в случае обнаружения в программном приложении информации, нарушающей авторские и смежные права. Дополнительно вводится комплекс мер по ограничению доступа к программному приложению в случае нарушения авторских и смежных прав.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роскомнадзор получает право обязывать магазины приложений блокировать доступ к программному обеспечению (включая доступ к мобильным приложениям), которые были заподозрены в распространении пиратского контента. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в РАТЭК, надеется, что Роскомнадзору удастся создать такую практику применения закона, которая не повлечет тотальных блокировок программных платформ, а наказываться будут точечно и только нарушители авторских прав.

Минкомсвязь заблокировала 10 тысяч "зеркал" пиратских сайтов

"Много информации в Сети распространяется с нарушением авторских прав, есть и пиратское ПО, которое без проблем можно скачать, - говорит Кристина Анохина, руководитель проектов по информационной безопасности компании BPS. - Сейчас в случае возникновения проблем с ним на помощь со стороны разработчика, конечно, рассчитывать не приходится".

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор Защита авторских прав Комментарии к документам

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию
Глава Минстроя рассказал об инициативе не повышать тарифы ЖКХ
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы
ФСБ опубликовала видео задержания террористов в Симферополе
В отпуск надо будет взять с собой три справки
Будет ли продлена программа льготной ипотеки