Пиратские программы удалят из магазинов приложений

Роскомнадзор получает право обязывать магазины приложений блокировать доступ к программному обеспечению (включая доступ к мобильным приложениям), которые были заподозрены в распространении пиратского контента. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в РАТЭК, надеется, что Роскомнадзору удастся создать такую практику применения закона, которая не повлечет тотальных блокировок программных платформ, а наказываться будут точечно и только нарушители авторских прав.
"Много информации в Сети распространяется с нарушением авторских прав, есть и пиратское ПО, которое без проблем можно скачать, - говорит Кристина Анохина, руководитель проектов по информационной безопасности компании BPS. - Сейчас в случае возникновения проблем с ним на помощь со стороны разработчика, конечно, рассчитывать не приходится".