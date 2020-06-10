Пиратские программы удалят из магазинов приложений

"РГ" публикует закон, согласно которому Роскомнадзор сможет требовать удаления пиратских программ от владельцев информационных ресурсов, на которых они размещены. Закон вводит понятия "программное приложение" и "владелец программного приложения", определяет порядок действий правообладателя, Роскомнадзора, владельца программного приложения, а также оператора связи в случае обнаружения в программном приложении информации, нарушающей авторские и смежные права. Дополнительно вводится комплекс мер по ограничению доступа к программному приложению в случае нарушения авторских и смежных прав.

Роскомнадзор получает право обязывать магазины приложений блокировать доступ к программному обеспечению (включая доступ к мобильным приложениям), которые были заподозрены в распространении пиратского контента. Антон Гуськов, директор по связям с общественностью в РАТЭК, надеется, что Роскомнадзору удастся создать такую практику применения закона, которая не повлечет тотальных блокировок программных платформ, а наказываться будут точечно и только нарушители авторских прав.

"Много информации в Сети распространяется с нарушением авторских прав, есть и пиратское ПО, которое без проблем можно скачать, - говорит Кристина Анохина, руководитель проектов по информационной безопасности компании BPS. - Сейчас в случае возникновения проблем с ним на помощь со стороны разработчика, конечно, рассчитывать не приходится".