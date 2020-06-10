Почему в США и Европе начался "статуепад"

Внезапное объявление войны памятникам отдельным историческим деятелям в США и странах ЕС вмиг выплеснуло наружу скрытые за ширмой политкорректности, мультикультурализма и толерантности противоречия в западном обществе. Замешанные на глубоких расовых, этнических и исторических обидах, они стремительно вышли из-под контроля властей. А прокатившаяся по Америке и Европе волна вандализма и уничтожения казалось бы незыблемых монументов вкупе с "бессмысленным и беспощадным" бунтом погромщиков на улицах американских и европейских городов стала наглядным проявлением годами копившегося деструктивного заряда в странах "развитой демократии".

История учит, что через "статуепад" рано или поздно проходят абсолютно все общества и эпохи. С античности и до наших времен монументы великим вершителям прошлого регулярно ниспровергались в угоду политическим реалиям текущего дня. И в этом смысле абсолютно ничего нового в происходящем ныне на Западе нет. Однако многие видят в нынешней массовой деструкции памятников некогда угнетавшим чернокожих генералам-конфедератам в США, работорговцам Великобритании или колонизаторам из Бельгии настоящее торжество прогресса. Ведь речь, дескать, идет о борьбе за права человека и о восстановлении попранной справедливости. До боли знакомый и избитый аргумент, под который можно подвести не только под разрушение мемориалов. Помнится, и у нас в стране восстанавливали классовую справедливость, причем это "правое дело" не ограничилось одним лишь уничтожением памятников времен Российской империи. А в 1990-е годы многие символы предыдущих 70 лет жизни страны вновь подверглись переосмыслению, переименованию, а зачастую и перемещению.

Собственно, тем, чьи права действительно жестоко нарушались генералом-конфедератом Робертом Ли во время Гражданской войны в США, британским владельцем Royal African Company Эдвардом Колсоном в 18 веке или бельгийским королем Леопольдом II в африканском Конго в начале 20 века, давным-давно уже все равно.

Но, как выяснилось после резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда, нынешнее поколение граждан США и ЕС, годами спокойно ходившие мимо этих монументов и взиравшее на них, вдруг оказалось не в состоянии смириться с тем, что рабовладельческое или колонизаторское дело Ли, Колсона, Леопольда на самом деле "живее всех живых". Об этом не принято вслух говорить на Западе с его декларируемым культом равноправия, но на самом деле этом именно так.

Так что же стало спусковым крючком, заставившим законопослушных американцев и европейцев превратиться в вандалов и борцов с памятниками представителям собственных элит прошлых веков?

Сегодня политический маятник в США, подталкиваемый экономическими потскороновирусными неурядицами, "разделяющим" нацию президентом Трампом и острой межпартийной борьбой временно качнутся в сторону антиистеблишмента. Победи на предстоящих ноябрьских выборах в США известный кандидат-консерватор, маятник, а вмести с ним и памятник конфедератам вернется на прежнее место. Нет сомнений, что именно так будет и в городе Ричмонд (столица штата Вирджиния), где в угоду афроамериканцам на днях начали демонтировать статую генерала Ли - своеобразного символа превосходства белого над черным населением страны.

В прошедшей в последние время через финансовый, миграционный и COVID-кризис Европе уже только ленивый не говорит об утраченном "моральном лидерстве". Неудивительно, что в его отсутствии подвергаются ревизии и оценки собственной неприглядной истории, о которой вспомнили после событий расовых волнений в США.

Политики в ЕС сейчас с ужасом наблюдают за сносом британских и бельгийских монументов, но сделать в данный момент ничего не могут - электорат может не оценить. С другой стороны, не обозначить "красные линии" для недовольных расовой дискриминацией протестующих сейчас значит открыть им дорогу к более резонансным и угрожающим акциям. Тем более что на примете у вандалов уже имеется памятник одному из отцов-основателей современной Европы - Уинстону Черчиллю. Тому еще отпетому колонизатору и ярому ненавистнику свободной от сапога правительства Ее Величества Индии.

Допустить этого без риска возникновения еще большего хаоса нельзя. Думается, что, дав недовольным гражданам выпустить протестный пар, новые попытки "завалить" очередного бронзового колонизатора или работорговца будут жестко пресечены. Не исключено, что спустя какое-то время по-тихому вернутся на постаменты и уже сброшенные статуи, а залитые красной краской будут отмыты и начищены.

Война с собственной историей и памятниками обоюдоострое и неблагодарное занятие. И линии общественного разлома от нее меньше не становятся, в лучшем случае остаются прежними. Этого не могут не понимать на Западе.