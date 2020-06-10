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10.06.2020 19:58
Рубрика: Власть

Госуслуги набирают темп

Подано почти 400 тысяч заявок на онлайн-голосование по Конституции
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
Россияне все активнее используют единый портал госуслуг для подачи заявлений по системе "Мобильный избиратель", а также для записи на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в Москве и Нижегородской области.

В среду ЦИК представил последние данные о ходе подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. По состоянию на утро среды для участия в ДЭГ подано почти 400 тысяч заявок, в том числе - москвичи направили 384 270 обращений, жители Нижегородской области - 10 142, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Поправки в Конституцию: как и где будем голосовать с 25 июня по 1 июля

В Центризбиркоме внимательно следят за ходом процесса и намерены оперативно реагировать на любые действия, которые способны дискредитировать новую процедуру. "Если будут поступать заявления о том, что кто-то кого-то заставляет где-то регистрироваться и обязательно таким образом голосовать, извините, спуску давать не будем", - предупредила Памфилова.

Параллельно идет прием заявлений по системе "Мобильный избиратель", с ее помощью можно внести свое имя в списки на любом удобном участке в России и за ее пределами. По данным ЦИК, зарубежные участки откроются в 144 странах.

Пандемия коронавируса ожидаемо снизила мобильность участников голосования. За пять дней по всей стране подано чуть более 160 тысяч заявок. В процессе их приема стала заметна еще одна тенденция - значительное увеличение популярности портала госуслуг. Если в прежние годы большинство обращений поступало через МФЦ, то сейчас картина изменилась: почти 80% заявок по системе "Мобильный изиратель" подано из личных кабинетов граждан на портале госуслуг.

"В прошлом году было 50 с чем-то миллионов пользователей портала, а сейчас - сто миллионов", - отметила Элла Памфилова.

Зарубежные участки откроются в 144 странах

Прием заявок по системе "Мобильный избиратель" и запись на дистанционное голосование идут параллельно и завершатся в 14.00 21 июня. Затем будут сформированы списки по каждому участку. Всего в России с 25 июня по 1 июля будет работать 96,5 тысяч участков для голосования по поправкам в Конституцию. Большинство из них - 94 тысячи - постоянные. Еще 2,5 тысяч пунктов будет создано в местах временного пребывания граждан - в больницах, на морских судах, на полярных станциях, в труднодоступных местностях, в следственных изоляторах и тому подобное.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Изменения в Конституцию РФ

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