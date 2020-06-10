Политолог Константин Костин: Поправка в Конституцию о национализации элит крайне востребована обществом

- Как автор термина "национализация элит" могу сказать, что это все-таки некоторый процесс, который идет, - рассказал он. - То, что нормы из национального законодательства подняты в Конституцию, это прекрасно, но я бы говорил о безопасности государства и о создании определенных правил игры. Об удовлетворении общественного запроса и общественных требований к власти: что она должна быть открытой и честной, что чиновники должны работать и жить в России и связывать свое будущее и будущее своих детей с этой страной. Здесь должны быть их деньги, дома и т.д.

В обществе давно есть понимание того, что процесс "национализации элит" давно запущен и дает свои результаты, говорит эксперт:

- Когда принимались эти поправки и законы федеральные, которые действуют уже более 5 лет, в обществе уже было понимание того, что это процесс, что он идет и дает результаты. Уже несколько лет чиновникам запрещено иметь любые активы за границей. Но когда мы говорим о Конституции, она принимается на более длительный срок, чем те или иные законы. Конституция на десятилетия. Когда мы говорим о том, что эти нормы о госслужащих вносятся в Конституцию, мы говорим о другом - здесь и безопасность государства, и общественный запрос на качество власти, как она должна работать и в чьих интересах действовать.

Как отметил политолог, именно поправки, и в частности статья 67 в Конституцию помогут предотвратить переписывание истории и искажение роли России в историческом процессе:

- Если мы говорим о переписывании истории на территории РФ, это одна ситуация. Но мы сталкиваемся с вызовами другого порядка.Если мы говорим об исторической памяти, то крайне важно это понимать. Один великий писатель сказал, что народ, который знает свое прошлое, не растеряется в настоящем и найдет свою дорогу в будущее. Это крайне важная норма, которая нужна именно для организации нашего внутрироссийского пространства.

Но переписывание истории - это то, чем занимаются извне. Другие страны будут по-другому это трактовать и в данном случае поправка им не помешает никак. Мы не можем помешать, например, авторам США, Германии, Польше излагать свои версии истории.

Напомним, Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет 1 июля.