Под эгидой Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) немецкие компании в России помогают бороться с эпидемией COVID-19 -масками, СИЗ и миллионами рублей.

С начала эпидемии коронавируса немецкие компании в России инициировали многочисленные социальные и благотворительные проекты. "Помогать слабым - часть немецкой корпоративной ДНК, - отмечает председатель правления Российско-Германской ВТП Маттиас Шепп. - И DAX-концерны, и семейные компании ориентируются на традиции социальной рыночной экономики. Поэтому найдется немного других стран, чей бизнес участвует в борьбе с эпидемией COVID-19 в России так же активно, как это делают немцы".

Российско-Германская ВТП подготовила брошюру на 20 страницах, которая знакомит с деятельностью целого ряда немецких компаний в борьбе против COVID-19. Ее уже получили более 40 министерств, ведомств и губернаторов.

Фармацевтический концерн Bayerпожертвовал системы для тестирования на коронавирус, средства индивидуальной защиты для нужд медицинского персонала и средства для ухода за пациентами. Такие автопроизводители, как Audi, BMW, Volkswagenи Mercedes, предоставляли коммерческие автомобили для больниц и другихлечебных учреждений, а также для социальных организаций. Производители косметики и средств ухода, такие как Henkelили Beiersdorf, жертвовали свою продукцию пенсионерам и нуждающимся категориям населения. Производитель гипсовых плит и модульных панелей Knauf расширил площади детского хосписа в Санкт-Петербурге,а сеть гипермаркетов Globusпредоставляла продукты семьям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. "Другие немецкие компании-члены ВТП, как Claas, Siemens,Continental, иглобальные концерны, как McDonalds, тоже активно вовлечены в борьбу с COVID-19".

Еще в начале марта Российско-Германская внешнеторговая палата под девизом #ВТПрядомбесплатно предоставила своим ста сотрудникам и членам их семей, начиная с детей и заканчивая пожилыми родителями, 6000 масок, а также распространила среди своих более чем 900 компаний-членов информацию о том, где можно приобрести маски и средства индивидуальной защиты на выгодных условиях.

ВТП с большим отрывом лидирует среди иностранных бизнес-объединений в России, а немецкий бизнес в последние годы оставался крупнейшим инвестором в российскую экономику. По сведениям Бундесбанка чистые прямые инвестиции из Германии в 2018 и 2019 годах составили 5,4 млрд евро.