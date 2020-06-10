Попова: Иммунитет к коронавирусу обнаруживается у 14% протестированных

Признаки иммунитета к коронавирусной инфекции обнаруживаются у 14 процентов граждан, прошедших тестирование, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. В 46 регионах исследование проведено у почти 650 тысяч человек.

- Лучше всего иммунитет вырабатывается у детей. Из общего количества обследованных детей в возрасте до 17 лет процент иммунных 20 процентов, от 18 до 64 лет - 14 процентов, 65 лет и старше - всего 11 процентов, - подчеркнула руководитель федеральной службы, призвав внимательно относится к здоровью старшего поколения.