Попова: Темпы прироста случаев заражения коронавирусом снижаются

По стране идет два эпидемиологических процесса. Один начался чуть раньше в московском регионе, а второй протекал в целом по стране. "На 24 апреля 67 процентов всех ежедневно выявляемых случаев приходилось на Москву и Московскую область", - обратила внимание руководитель ведомства. Сейчас баланс сместился - доля столичного региона составляет всего 23 процента.

"На 17 марта среднесуточный тем прироста составлял почти 30 процентов, на 21 апреля - 14, на 10 мая - 7 и на 10 июня он составляет 1,7 процента", - заявила Попова. При этом не снижается доля людей, у которых инфекция протекает без каких-либо симптомов. Это от 40 до 44 процентов случаев. Такой показатель, считает глава Роспотребнадзора, говорит о высоком количестве тестирований.

Этот процесс расширялся с каждым днем, и в последние два дня проводилось по 300 тысяч ПЦР-тестов. В общей сложности количество сделанных исследований достигло 13,5 миллионов.