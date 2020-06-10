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10.06.2020 11:27
Рубрика: В мире

Правительство Германии продлило ограничения на поездки в 160 стран мира

Текст: Александр Саможнев
Федеральное правительство решило до конца августа продлить предупреждение о поездках граждан Германии более чем в 160 стран за пределами Евроcоюза. Исключения могут быть сделаны для отдельных государств, которые соответствуют определенным критериям с точки зрения эпидемиологической ситуации, сообщает Spiegel online.
Фото: AP Photo/Michael Sohn Фото: AP Photo/Michael Sohn
Фото: AP Photo/Michael Sohn

Существующий регламент истекает 15 июня. С точки зрения МИД и МВД страны, снятие предупреждения о поездках слишком рискованно. Поэтому на данный момент документ должен быть продлен. Такой же точки зрения придерживается и министерство здравоохранения. "Затем можно будет заключить соглашения с отдельными государствами, чтобы исключить это предупреждение", - пояснил Spiegel источник, знакомый с ситуацией.

Фото: iStock
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За менее строгую позицию по выезду выступало министерство экономики. Ведомство Петера Альтмайера (CDU) настаивало на разрешении поездок в третьи страны по деловым причинам. Недовольны решением остались также представители авиационной отрасли, которые и без того понесли значительные потери от кризиса, и туристического сектора.

Немецкий МИД опубликовал 17 марта предупреждение о поездках по всему миру. До сих пор запреты на выезд выносились в случае существования опасности для жизни и здоровья людей, особенно в зонах военных действий, таких как Сирия или Афганистан.

С 15 июня правительство Германии снимает предупреждение о поездках в 31 страну Европы, открывая путь для международного летнего туризма в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. В список входят 26 стран ЕС, включая соседнюю Австрию, а также Великобритания и не входящие в Шенген Исландия, Норвегия Швейцария и Лихтенштейн.

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