Правительство Германии продлило ограничения на поездки в 160 стран мира

Существующий регламент истекает 15 июня. С точки зрения МИД и МВД страны, снятие предупреждения о поездках слишком рискованно. Поэтому на данный момент документ должен быть продлен. Такой же точки зрения придерживается и министерство здравоохранения. "Затем можно будет заключить соглашения с отдельными государствами, чтобы исключить это предупреждение", - пояснил Spiegel источник, знакомый с ситуацией.

За менее строгую позицию по выезду выступало министерство экономики. Ведомство Петера Альтмайера (CDU) настаивало на разрешении поездок в третьи страны по деловым причинам. Недовольны решением остались также представители авиационной отрасли, которые и без того понесли значительные потери от кризиса, и туристического сектора.

Немецкий МИД опубликовал 17 марта предупреждение о поездках по всему миру. До сих пор запреты на выезд выносились в случае существования опасности для жизни и здоровья людей, особенно в зонах военных действий, таких как Сирия или Афганистан.

С 15 июня правительство Германии снимает предупреждение о поездках в 31 страну Европы, открывая путь для международного летнего туризма в случае благоприятной эпидемиологической обстановки. В список входят 26 стран ЕС, включая соседнюю Австрию, а также Великобритания и не входящие в Шенген Исландия, Норвегия Швейцария и Лихтенштейн.