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10.06.2020 04:41
Рубрика: Власть

Резервные койки останутся в работе

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 125(8179)
Эпидемия заставила серьезно заняться модернизацией медучреждений. План работы подготовило правительство страны.
Когда вирус отступит, COVID-клиники будут работать по всем направлениям. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Когда вирус отступит, COVID-клиники будут работать по всем направлениям. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Когда вирус отступит, COVID-клиники будут работать по всем направлениям. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, в последние месяцы медицина столкнулась с двумя вызовами: нужно было в кратчайшие сроки организовать все этапы лечения COVID-19 и сохранить медпомощь по другим направлениям, в первую очередь экстренную, когда пациенты не могут ждать. "Эти вызовы являются ключевыми для удержания нынешней ситуации, и наша задача остановить потерю темпов развития системы здравоохранения", - сказал министр.

Мощный толчок был дан развитию эпидемиологической и инфекционной службы. "Зараженные коронавирусом россияне получают определенную модель оказания помощи, теперь же необходимо уделить особое внимание разработке вакцины и лекарств для лечения инфекции", - отметил Михаил Мурашко.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Больница имени Мухина готова вернуться к плановой медпомощи

Все эти пункты вошли в правительственный план, и многое уже сделано. Зарегистрировано два российских лекарства от COVID-19, а клинические испытания сразу нескольких вакцин начнутся в ближайшие дни.

Понятно, что выделенные на борьбу с "короной" десятки миллиардов в итоге послужат укреплению всей нашей медицины. Переоснащенные и построенные заново инфекционные госпитали продолжат принимать больных и в "посткоронавирусной" жизни.

Построить за эти месяцы успели много: открыт инфекционный госпиталь в Уфе. Еще 16 клиник возведено или сдается в ближайшее время силами военных: в Нижнем Новгороде, Подмосковье, Волгограде, Новгороде, Оренбурге, других городах. А в Севастополе построят мощную - на пять корпусов - больницу скорой помощи.

Когда вирус отступит, надо будет решать, как грамотно распорядиться этим ресурсом: перепрофилированные клиники вернутся к работе в обычном режиме, вновь построенные смогут принимать больных по другим направлениям, но так, чтобы при необходимости их можно было переориентировать в соответствии с потребностями в считаные дни.

Важный пункт в правительственном плане - доступность новых лекарств и медтехнологий. За время эпидемии - и это беспрецедентный пример - минздрав максимально ускорил процедуры выдачи разрешений на клинические исследования и регистрацию новых препаратов и медтехнологий. "Представители фармотрасли все это время работали с министерством в тесном контакте и полном взаимопонимании. Новый опыт может быть перенесен и на времена, когда пандемия закончится. Потому что результат очевиден - пациенты получают возможность лечиться современными препаратами и медтехнологиями намного быстрее", - заявил глава Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Шипков. В России разрабатывается более 20 различных прототипов вакцины против COVID-19, и наиболее перспективные проекты уже близки к завершающей стадии - клиническим исследованиям на добровольцах. Вакцины пока нет, но в том, что она будет, ученые не сомневаются. А руководители здравоохранения уже говорят, что прививка от коронавируса будет включена в Национальный календарь, то есть будет доступна всем за счет государства.

Мнение

Аркадий Дворкович, председатель Фонда "Сколково":

Фото: Сергей Михеев/РГ
Новые проекты больниц позволят строить их быстрее

- Негативные последствия пандемии, захлестнувшей мир, очевидны. Но и в самом негативном сценарии можно разглядеть позитивные импульсы. Так, мощный стимул для развития был дан фармацевтической отрасли. Один из резидентов инновационного центра получил регистрацию на лекарство от коронавируса "Авифавир", разработку и доклинические испытания которого безвозмездно профинансировал Фонд "Сколково". Росздравнадзор принял на регистрацию тест-полоски - быструю, точную, доступную для людей лабораторную диагностику COVID-19. По стране уже развернуты решения для контроля соблюдения режима социального дистанцирования, скоро к ним будет добавлена функция термографии. Увеличилось число технологических решений для сектора здравоохранения: системы поддержки принятия решений, автоматические анализаторы, различные модули позволяют быстро и эффективно оказывать помощь пациентам, при этом нагрузка и на врачей, и на больницы снижается. Вырос телемедицинский сектор - те вопросы, которые можно решить с врачом без посещения клиники, решаются дистанционно.

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