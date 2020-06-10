Предложено ввести в КоАП штрафы для грибников-нарушителей

Плохая новость для любителей трюфелей: теперь за сбор этого редкого гриба придется заплатить крупный штраф. Соответствующая статья появилась в проекте нового КоАП. Рискует кровными рублями и гражданин, собравший полное лукошко вешенок или - не удивляйтесь! - особенных мухоморов.

Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект нового Кодекса об административных правонарушениях. Помимо прочего, документ вводит наказание за сбор, продажу и покупку редких видов грибов. Нарушителям грозят штрафы от 15 тысяч до миллиона рублей. Но миллионный штраф предусмотрен для юридических лиц, то есть тех, кто начнет заготавливать мухоморы всей фирмой.

В действующем КоАП есть статья, наказывающая за уничтожение краснокнижных видов. Для граждан штраф составляет 2-5 тысяч рублей. Правда, распространяется такая мера ответственности только на уничтожение растений и животных. Да и санкции за сорванную редкую былинку, прямо скажем, невелики. Между тем, согласно Лесному кодексу России, сбор грибов, занесенных в Красную книгу, также запрещен. Но административная ответственность за это не предусмотрена.

Проблему иногда пытаются решить на местах. Например, в прошлом году в Оренбуржье внесли изменение в региональный закон. Теперь нарушитель, сорвавший редкий гриб, должен заплатить от 1 до 2 тысяч рублей. Но что такое 2 тысячи рублей для гражданина, жаждущего выкопать трюфели в степях под Оренбургом?

Поэтому сейчас в Минюсте решили резко увеличить штрафы за сбор редких растений, а также закрепить в КоАП наказание для грибников-нарушителей. Нововведение станет дополнением к статье о "краснокнижных" и исчезающих видах.

За сбор, продажу, приобретение или уничтожение растений, животных и грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

Бывают случаи, когда гражданин находит в лесу красивый и необычный гриб и хочет взять его с собой. При этом он даже не догадывается, что тот занесен в Красную книгу. В таком случае, если редкий гриб оказался в корзинке случайно, нарушителя могут простить. "При малозначительности совершенного административного правонарушения лицо могут освободить от ответственности и ограничиться устным замечанием. Таким образом, есть существенная разница, был ли собран случайно один гриб или целая корзина опытным грибником", - отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, гражданам необходимо знать редкие грибы в лицо. Всего в список запрещенных для сбора грибов входят более 20 видов. Среди них масленок рубиновый, трутовик лакированный, трюфель летний, вешенка семгово-соломенная, порфировик ложноберезовиковый. Есть и некоторые мухоморы. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Красной книги России.

Кстати, сейчас за нарушителями активно следят в интернете: находят на сайтах объявления о продаже редких видов животных и растений. Правда, как показывает практика, в этом случае лишь ограничивают доступ к сайтам.

"Не исключено, что нарушителей будут ловить с помощью фото- и видеокамер, а сам сбор дикорастущих даров природы будет детально урегулирован", - отмечает эксперт.

Однако это не значит, что собирать грибы совсем нельзя. Мера распространяется только на редкие виды. Но это не отменяет того, что в целом относиться к природе нужно бережно.