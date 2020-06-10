Предприниматели смогут сэкономить на штрафах, платежах и аренде

Отсрочки по уплате штрафов и выкупных платежей, льготные условия расторжения договоров аренды и другие меры поддержки бизнеса предусмотрены в законе о мерах развития экономики и предотвращении последствий коронавирусной инфекции.

Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получили право на отсрочку выкупных платежей на срок от шести месяцев до года. Эту возможность предпринимателям предоставят при покупке государственного или муниципального имущества, которое они ранее арендовали.

Втрое пролонгируется для МСП срок добровольной уплаты административного штрафа. Мера направлена на поддержку бизнеса в условиях, когда заплатить штраф в более короткий срок проблематично, рассказали "Российской газете" в пресс-службе Минэкономразвития. По действующему законодательству, штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении. "Закон уточняет, что в 2020 году отсрочка может составить 180 дней для субъектов МСП, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников данных юридических лиц. Речь идет об административных штрафах в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций", - пояснили в Минэкономразвития.

На ряд штрафов новая норма об отсрочке не распространяется. К примеру, на "наказания" в сфере безопасности дорожного движения, торговли лекарствами (в части наценок), санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Отсрочка также не действует на штрафы за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Кроме того, в 2020 году по новым правилам будет формироваться Единый реестр субъектов МСП. В него включат предприятия, которые не успели своевременно предоставить налоговую отчетность.

По действующему законодательству штраф должен быть уплачен за 60 дней, но в 2020 году оплата может быть отсрочена на 180 дней

Для включения в реестр предприятия должны соответствовать критериям МСП, пояснили в Минэкономразвития. Это касается объема годовой выручки и среднесписочной численности сотрудников. Еще одно условие - необходимо сдать налоговую отчетность до 30 июня 2020 года. После включения в единый реестр предприниматели смогут рассчитывать на все действующие меры господдержки, льготы и преференции.

Снято ограничение на предоставление поддержки малым или средним предприятиям, которые торгуют подакцизными товарами (табак, алкоголь, бензин) или занимаются добычей полезных ископаемых.

Новый закон разрешает предпринимателям на особых условиях расторгать договоры аренды в период нынешнего кризиса. Арендатор должен заниматься малым или средним предпринимательством в наиболее пострадавших отраслях экономики. Сначала он может потребовать уменьшения арендной платы на срок до одного года по договору, заключенному до введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Если же в течение 14 дней со дня его обращения к арендодателю достичь соглашения о снижении платы или изменении других условий договора не удастся, арендатор получает право не позже 1 октября отказаться от договора аренды. При этом убытки из-за упущенной выгоды, убытки, связанные исключительно с досрочным расторжением договора, и другие суммы, которые по договору был обязан выплатить арендатор при одностороннем отказе от аренды, взиматься с него не должны. Обеспечительный платеж возврату арендатору не подлежит. Вместе с тем "иные убытки" подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством.

Если за 14 дней арендодатель и арендатор не договорились о снижении арендной платы, договор можно расторгнуть без штрафов

В первоначальной редакции документа предполагалось дать арендаторам большие права. Возможность досрочного расторжения договоров аренды предоставлялась нанимателям, чьи доходы в последнее время снизились более чем на 50%. Они могли бы уходить от арендодателей без уплаты штрафных санкций, обеспечительный платеж подлежал возврату. Однако после консультаций с бизнес-сообществом норму приняли с рядом оговорок. "Компромиссный вариант, найденный совместно с экспертами Государственной Думы, мы считаем наиболее корректным. Большая часть наших предложений вошла в окончательный текст закона", - отмечают в Российском совете торговых центров.

Поддержку получили и арендаторы государственного и муниципального имущества. Если они исправно платили за аренду до наступления режима повышенной готовности или ЧС, то арендодатель теперь не вправе отказать им в продлении договора аренды на срок до года на тех же условиях. Продление, с просьбой о котором арендатор должен обратиться до конца нынешнего года, будет проводиться без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта. Арендаторы земельных участков из государственной и муниципальной собственности могут требовать пролонгации договора вплоть до 1 марта 2021 года. Максимальный срок продления их договоров - три года.

Кстати

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет вырастет с 3375 до 6752 рублей, а максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска повышается с 6000 до 13 504 рублей. Эта мера направлена на поддержку оставшихся без работы беременных мам или опекунов, осуществляющих фактический уход за ребенком, но не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.