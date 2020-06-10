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10.06.2020 20:35
Рубрика: В мире

Президент Болгарии призвал правительство обнародовать контакты с олигархами

Текст: Александр Гацак (София)

Президент Болгарии Румен Радев выразил возмущение случаями незаконного строительства на черноморском побережье. Как передает портал BGNES, Радев назвал подобную неправомерную деятельность символом безнаказанности. Он также призвал соответствующие компетентные органы незамедлительно вмешаться в ситуацию.

Фото: Александр Гацак
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"Этот процесс элементарно можно остановить - пусть и премьер (Болгарии Бойко Борисов - ред.), и все министры обнародуют сразу всю свою корреспонденцию с крупным бизнесом", - заявил президент и подчеркнул, что от этого зависит доверие общества к властям.

В адрес Радева незамедлительно последовал ответ от министра социальной политики Деницы Сачевой с призывом также раскрыть свою переписку с олигархами.

Противоречия между болгарским лидером и правительством страны во главе с фактическим руководителем республики Борисовым наблюдаются на протяжении продолжительного периода. Открытое противостояние между политиками началось после объявления Радевым о своем недоверии кабмину в феврале текущего года.

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