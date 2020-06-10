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10.06.2020 22:17
Рубрика: В мире

Принца Бельгии оштрафуют за нарушение карантина

Принц Иоахим, племянник короля Бельгии Филиппа, будет оштрафован в Испании за нарушение объявленного в стране карантина, передает РИА Новости.

Фото: EPA-EFE/Kai Foersterling
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По данным испанской полиции, принц прибыл в конце мая сначала в Мадрид, а затем и Кордову и не стал выдерживать положенный двухнедельный карантин, а вместо этого поучаствовал поочередно в двух вечеринках.

После этого выяснилось, что высокопоставленный турист сдал положительный тест на коронавирус. Кроме того, COVID подтвердился еще у одного из участников вечеринки.

Положенный за это штраф - 10 400 евро. Принц Иоахим уже извинился за случившееся и "выразил готовность принять все последствия".

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