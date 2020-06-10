Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
10.06.2020,  
09:57
Текст:  Майя Бирюкова

Прототип гиперзвуковой ракеты чуть не потеряли в ходе учений в США

В США расследуют инцидент на учениях, во время которого прототип новейшей гиперзвуковой ракеты отделился от бомбардировщика и едва не ушел в свободный полет. Его обломки были обнаружены на земле, кроме самой разработки никто не пострадал.

Фото: Ахмет Абед/РИА Новости
Появились данные об американской гиперзвуковой системе Vintage Racer

Об этом досадном инциденте рассказал журналист Aviation Week Стив Тримбл. По предварительной информации, прототип случайно отделился от своего носителя, стратегического бомбардировщика В-52, приписанного к 419-й эскадрилье в Калифорнии. Время, проведенное в полете, не уточняется.

Всю информацию о случившемся представители ВВС США передали в Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA). Однако какие-либо подробности о случившемся в агентстве уточнить отказались, сославшись на секретность учений.

Стив Тримбл пишет, что эта неудача в ходе учений добавила загадочности всей концепции гиперзвукового оружия (HAWC - Hypersonic Air-breathing Weapon Concept), над которой трудятся сразу несколько компаний. Разбившийся прототип - это, вероятнее всего, разработка Lockheed Martin. Но это также могла быть версия, выпущенная Raytheon, поскольку были сообщения о возможных испытаниях обоих вариантов.

В начале года прошла информация о том, что ВВС США закрыли одну из основных программ по созданию гиперзвукового оружия. Проект HCSW (Hypersonic Conventional Strike Weapon, гиперзвуковое ударное оружие) пришлось свернуть из-за бюджетных ограничений. По этой программе корпорация Lockheed Martin разрабатывала гиперзвуковой боеприпас с неядерной боевой частью, предназначенный для запуска со стратегического бомбардировщика B-52.

Основной стала программа программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, оружие быстрого реагирования воздушного базирования), которая предполагает создание системы с уникальным дизайном планирующего летательного аппарата.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
В России придумали подлодку-обманку 10:06
Собьют на подлете: генерал оценил шансы "удара по Сибири" 08.06.2020
ВВС США купят восемь "суперракет" Трампа 04.06.2020
разработки
Фото: Минобороны РФ
Новые варианты БМП "Армата" и "Курганец" замечены на репетиции парада 09.06.2020
Воздушный старт: как изобретали новый способ запуска ракет с самолетов 06.06.2020
В России предложили запускать ракеты с самолетов минометным стартом 06.06.2020
ракеты
Российские спутники взяли под контроль США 04.06.2020
Ракеты с несущим фюзеляжем предлагают разработать в США 03.06.2020