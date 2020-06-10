Путин и Эрдоган обсудили коронавирус, Ливию и Сирию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Лидеры поздравили друг друга по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Турцией, подтвердив настрой на развитие взаимовыгодного партнерства.

Путин и Эрдоган затронули вопросы противодействия пандемии коронавируса. Была подчеркнута важность поэтапного, по мере снятия ограничительных мер, полного восстановления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обстоятельно обсудили ситуацию в Ливии, выразив глубокую озабоченность масштабными боестолкновениями. Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и возобновления межливийского диалога.

В разговоре также была затронута ситуация в Сирии. Акцентирована необходимость наращивания усилий по реализации договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. В числе приоритетных совместных задач - контроль за соблюдением перемирия и нейтрализация действующих в Идлибе террористических группировок.