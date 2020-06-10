Путин призвал отсекать архаичные препоны для цифровизации

В сфере развития информационных технологий нужно действовать на опережение, заявил президент на видеосовещании по развитию IT и связи.

Глава государства напомнил, что многие ключевые решения для развития отрасли уже предусмотрены, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Целый ряд поручений был обозначен и в Послании Федеральному Собранию. "Все они должны быть реализованы, - заявил Владимир Путин. - Нужно максимально действовать здесь на опережение, отсекать разного рода архаичные препоны - естественно, учитывая все аспекты обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан".

При этом важно не упустить из виду трудности, с которыми сейчас столкнулись как отрасль, так и экономика в целом. "Прежде всего, это возможное вынужденное снижение расходов реального сектора на инновации, на программное обеспечение и сопутствующие услуги", - сказал президент. Из-за объективных финансово-экономических ограничений у многих предприятий просто не будет хватать ресурсов на такие программы развития, пояснил он и призвал уделить самое пристальное внимание мерам поддержки спроса на продукцию отечественных IT-компаний. Это касается, прежде всего, внутреннего рынка, но также и экспорта.