Рапота: России и Беларуси необходимы проекты для потомков

"Мы всегда говорим о братстве. Этот термин абсолютно отвечает истории наших отношений, но дело в том, что эта категория необязательно постоянная. Как показывает опыт, на одном братстве далеко не уедешь. Более того, как раз между близкими родственниками происходят самые тяжелые ссоры, поэтому нам надо настолько этим дорожить, чтобы этот термин и наши потомки могли бы тоже произносить с таким же чувством, но уже опираясь не на опыт, который мы используем, - это опыт Великой Отечественной войны, строительства социализма, какие-то успехи Советского союза, - а уже на тот опыт, который мы в настоящее время создаем", - сказал он. В противном случае, продолжил он, будущие поколения вообще не будут говорить о каком-либо братстве между двумя странами. Именно поэтому на современниках лежит большая ответственность, подчеркнул Рапота.

По словам госсекретаря Союзного государства, России и Беларуси необходимо четко представлять себе стратегию развития взаимодействия в различных аспектах. "Одним из ключевых полей наших стратегических отношений должна быть экономика. Потому что это наша мощь, настроение людей, которые живут в наших странах, это наше благополучие, это наша безопасность. Поэтому все, что связано с экономикой, какими-то стратегическими направлениями взаимодействия, крайне важно", - указал он.

Рапота добавил, что очень важным моментом здесь должно быть объединение усилий в созидательной деятельности. В этой связи он отметил важность программ Союзного государства, которые объединяют усилия ученых, инженеров, техников и специалистов в области освоения космоса, области ядерных технологий, атомных технологий, ВТС и других областей. По словам Рапоты, из всего этого надо выбирать то, что создает основу будущего благополучия РФ и РБ.

"И здесь я бы уделил внимание развитию инфраструктуры, которая связывала бы наши два государства более плотно, давала бы возможность для усиления экономического взаимодействия не только между нами, но и с внешним миром. Вот эти проекты, которые связаны со строительством скоростных автодорог, скоростных железных дорог, я считаю, это вопрос вопросов. Если этого не будет, вообще говорить о каком-то едином пространственном развитии нашего Союзного государства можно только в теории", -добавил он.