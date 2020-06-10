Расходы на игры в Токио сократят

Новый план проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, перенесенных с 2020 на 2021 год, собираются подготовить к сентябрю и разослать документ в международные спортивные федерации.

Как сообщает японский телеканал NHK, Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет "Токио-2020" рассмотрят возможность сокращения расходов. Под вопросом - больше 200 пунктов итоговой сметы. Кроме того, организации обсудят усиление мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечение безопасных условий для проживания и выступления спортсменов, а также важную тему присутствия зрителей на трибунах. Окончательное решение о проведении Олимпиады в Токио примут весной