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10.06.2020 20:30
Рубрика: В мире

А как же поправка?

Реакция на погромы привела к отставке нескольких главредов в США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 126(8180)
США без устали позиционируют себя страной свободы слова, которая закреплена в первой поправке к Конституции. Но последние недели вновь доказали: радикально настроенная либеральная часть общества умеет создать настолько токсичную атмосферу вокруг своих ценностей, что не только перечить, но и шутить на эти темы значит перечеркнуть свою карьеру, даже если при этом выражается мнение молчаливого большинства. Уже несколько редакторов национальных и региональных СМИ лишились должностей из-за высказываний о погромах в стране, вызванных смертью темнокожего Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

Ведущий редактор крупной газеты The Philadelphia Inquirer Стэн Вишновски поплатился должностью за то, что имел неосторожность обыграть в заголовке название движения "Жизни черных имеют значение" (англ. Black Lives Matter), под которым проходят протесты. Вишновски опубликовал статью "Здания тоже имеют значение" (англ. Buildings Matter, too), написав о том, как погромы сказываются на городских строениях. Грянул скандал, газету обвинили в том, что она приравнивает ценность жизни чернокожих к ценности зданий. Сотрудники газеты устроили массовый демарш, и редактор, проработавший в газете 20 лет, ушел в отставку.

Фото: AP Photo/Julio Cortez
Почему в США и Европе начался "статуепад"

Главный редактор популярного кулинарного журнала Bon Appetit Адам Рапопорт оказался в центре скандала после того, как написал колонку о протестном движении. Хотя он высказался за ликвидацию расового неравенства, одна из авторов журнала, комментируя статью, обвинила редакцию в газлайтинге темнокожих сотрудников - этим замысловатым термином называют постоянное психологическое давление на человека с целью убедить его в собственной неполноценности. На журнал, который в последние годы набирал популярность, посыпались обвинения в недостаточном кадровом разнообразии по расовому признаку. А "контрольным выстрелом" для отставки Рапопорта стала всплывшая из глубин "Инстаграм" фотография 2013 года, на которой он покрасил лицо в смуглый цвет на Хэллоуин. Аналогичная участь постигла сооснователя и главреда молодежного онлайн-журнала Refinery29 Кристин Бэрбрич.

Напомним, ранее редактор отдела мнений газеты The New York Times Джеймс Беннет был уволен из-за того, что издание напечатало колонку сенатора-республиканца Тома Коттона с призывом использовать войска для усмирения насилия. Газету стали упрекать за угрозу жизням темнокожих сотрудников. При том, что большинство американцев поддерживают мнение сенатора.

Любые неосторожные слова о движении Black Lives Matter теперь могут привести к увольнению

Все это напоминает события вокруг движения #MeToo. Резонансные процессы, где действительно было что предъявить, использовали для создания такой токсичной атмосферы, что в итоге любых обвинений в домогательствах 30-летней давности даже без всяких доказательств было достаточно, чтобы поставить крест на карьерах десятков руководителей и знаменитостей.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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