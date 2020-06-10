Реакция на погромы привела к отставке нескольких главредов в США

Ведущий редактор крупной газеты The Philadelphia Inquirer Стэн Вишновски поплатился должностью за то, что имел неосторожность обыграть в заголовке название движения "Жизни черных имеют значение" (англ. Black Lives Matter), под которым проходят протесты. Вишновски опубликовал статью "Здания тоже имеют значение" (англ. Buildings Matter, too), написав о том, как погромы сказываются на городских строениях. Грянул скандал, газету обвинили в том, что она приравнивает ценность жизни чернокожих к ценности зданий. Сотрудники газеты устроили массовый демарш, и редактор, проработавший в газете 20 лет, ушел в отставку.

Главный редактор популярного кулинарного журнала Bon Appetit Адам Рапопорт оказался в центре скандала после того, как написал колонку о протестном движении. Хотя он высказался за ликвидацию расового неравенства, одна из авторов журнала, комментируя статью, обвинила редакцию в газлайтинге темнокожих сотрудников - этим замысловатым термином называют постоянное психологическое давление на человека с целью убедить его в собственной неполноценности. На журнал, который в последние годы набирал популярность, посыпались обвинения в недостаточном кадровом разнообразии по расовому признаку. А "контрольным выстрелом" для отставки Рапопорта стала всплывшая из глубин "Инстаграм" фотография 2013 года, на которой он покрасил лицо в смуглый цвет на Хэллоуин. Аналогичная участь постигла сооснователя и главреда молодежного онлайн-журнала Refinery29 Кристин Бэрбрич.

Напомним, ранее редактор отдела мнений газеты The New York Times Джеймс Беннет был уволен из-за того, что издание напечатало колонку сенатора-республиканца Тома Коттона с призывом использовать войска для усмирения насилия. Газету стали упрекать за угрозу жизням темнокожих сотрудников. При том, что большинство американцев поддерживают мнение сенатора.

Любые неосторожные слова о движении Black Lives Matter теперь могут привести к увольнению

Все это напоминает события вокруг движения #MeToo. Резонансные процессы, где действительно было что предъявить, использовали для создания такой токсичной атмосферы, что в итоге любых обвинений в домогательствах 30-летней давности даже без всяких доказательств было достаточно, чтобы поставить крест на карьерах десятков руководителей и знаменитостей.