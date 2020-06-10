Анастасия Ракова: В столичных поликлиниках возобновится капремонт

Капитальный ремонт поликлиник в столице возобновится в конце июня. Об этом сообщила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Масштабный проект капитального ремонта 135 зданий московских поликлиник был запущен в феврале этого года. В связи с эпидемиологической ситуацией нам пришлось отложить начало работ в ряде объектов. Но благодаря своевременно принятому комплексу мер и их оперативной корректировке городу удалось сдержать распространение коронавирусной инфекции. И сейчас, когда Москва постепенно возвращается к привычному режиму жизни, капитальный ремонт в рамках реализации нового стандарта поликлиник снова вступает в активную фазу. Сейчас ремонтные работы ведутся в 12 зданиях. В конце июня начнутся еще в 25 зданиях. Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник", - рассказала она.

В ходе работ все поликлиники приведут в соответствие с новым московским стандартом, который был разработан в 2019 году. Этот сделает амбулаторную помощь в столице более качественной и доступной. Поликлиники оснастят новейшей медицинской техникой. В филиалах установят маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. В головных зданиях появятся аппараты МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), аппараты УЗИ экспертного класса и оборудование для контроля состояния больных с ишемической болезнью сердца, после инфаркта или операции на сосудах сердца.

В каждом филиале пациентов будут принимать врачи восьми наиболее востребованных специальностей, а в головных зданиях еще и узкие специалисты пяти направлений.

Напомню, на время ремонта персонал поликлиник переезжает в другие свои филиалы. Это позволяет врачам продолжать оказание медицинской помощи москвичам. Горожане по прежнему могут записываться на прием онлайн. Получив талон, им нужно обращать внимание на адрес, по которому в данное время работает нужный врач.

Адреса медучреждений в которых возобновятся работы по ремонту, будут опубликованы в ближайшее время на сайте mos.ru.