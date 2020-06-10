Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19. Об этом сообщил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

"Об этом обращении было доложено в Москву, и, насколько я знаю, запрос сейчас рассматривается. Помимо масок и тестов, речь в нем также идет о поставках защитных костюмов и аппаратов ИВЛ", - со ссылкой на посла пишет РИА Новости.

В Аргентине зарегистрировано 23 620 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 7 568 человек, скончались 698. По данным ВОЗ, в мире от новой болезни пострадали уже свыше семи миллионов человек. Первые три места в этом печальном списке занимают Северная и Южная Америка, затем Европа и Ближневосточный регион.