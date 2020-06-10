Белгородские ученые привлекли нейросеть к клонированию растений

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета за три года разработали нейросетевую модель, которая позволяет быстрее и дешевле клонировать растения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на профессора НИУ БелГУ Ольгу Иващук, нейросеть подсказывает биотехнологам, что нужно для получения лучшего жизнеспособного растения, позволяет на 30 процентов улучшить качество материала для растений, а на 15 процентов - уменьшить расходы на клонирование.

По ее словам, благодаря модели ученые получают ответы на те вопросы, решение которых раньше занимало до нескольких недель. теперь компьютер за несколько секунд просчитывает, какая питательная среда нужна растению, как долго должен идти процесс стерилизации и множество других.

Ольга Иващук отмечает, что работа нейросети похожа на мозг человека: она "не высчитывает, а запоминает".

"Мы также даем системе обучающие элементы, она учится, а далее она сама предлагает варианты, - отмечает профессор. - Нейросетевое моделирование нужно было для того, чтобы наши биотехнологи могли без больших затрат оценивать и прогнозировать возможный рост лекарственных и редких растений, занесенных в Красную книгу Белгородской области, и некоторых в Красную книгу России: шалфей мускатный и шалфей луговой, бельвалия сарматская, чернушка дамасская, эхинацея пурпурная, иссоп меловой, черноголовка крупноцветковая".