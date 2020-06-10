Еще 3796 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве еще 3796 пациентов вылечились от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3796 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 113533 человек, - рассказала она.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Это может каждый человек, в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Важное условие: у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.