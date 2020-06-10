Хуснуллин высоко оценил работу по ремонту дорог в Белгородской области

Опережающими темпами идут в Белгородской области строительство и ремонт дорог. В частности, все дороги, которые планировалось в этом году привести в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", уже отремонтированы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума комиссии по региональному развитию.

"Белгородская область показывает отличные результаты, я хочу поблагодарить губернатора за плодотворную работу по реализации нацпроекта. В 2020 году в рамках основной программы нацпроекта БКАД в нормативное состояние приведено 165 км автодорог (90 объектов), из которых 90 км - региональные дороги, а 75 км - местные", - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин выразил мнение, что область должна стать примером для всех других субъектов РФ.

"Если бы все регионы столько ответственно подходили к вопросам строительства, мы бы уже достигли показателей нацпроекта. Сегодня рассматривается возможность о выделении области 1,7 миллиарда рублей из резервного фонда правительства для реализации объемов будущих годов уже сейчас", - отметил вице-премьер.