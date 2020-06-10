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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Остановки не будет"

Юбилейная встреча бардов пройдет на виртуальных площадках
Текст: Елена Шулепова (Тула)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 125(8179)
Фестиваль авторской песни "Куликово поле" состоится в этом году в онлайн-формате. Событие с 2001 года собирает у слияния Дона и Непрядвы тысячи поклонников. В мае планировалась большая юбилейная встреча бардов, но она пройдет на виртуальных площадках в соцсетях 12-14 июня.
В течение 20 лет фестиваль собирает тысячи поклонников бардовской песни. Фото: Роман Солопов/ РГ В течение 20 лет фестиваль собирает тысячи поклонников бардовской песни. Фото: Роман Солопов/ РГ
В течение 20 лет фестиваль собирает тысячи поклонников бардовской песни. Фото: Роман Солопов/ РГ

Как рассказал руководитель отдела музея "Куликово поле" Андрей Веревкин, почти двадцать лет занимающийся организацией этого праздника авторской песни, изначально думали перенести фестиваль на более комфортное время. Ведь авторская песня - это не концерт, которых сейчас много в сети, это и песни у костра, и неповторимая природа, и главное - общение. Но все же решились провести в онлайн формате.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Пусть нет возможности собраться, но остановки не будет, - подчеркнул Андрей Веревкин. - К тому же уже сейчас понятно, что такой формат расширяет контент, позволяет привлечь людей издалека. Так, заявились авторы из очень дальних регионов России, а также из США, Казахстана, Израиля. Нам важно, чтобы это был именно фестиваль, а не концерт. Переплюнуть федеральные каналы с их возможностями трансляции концертов, мы, конечно, не сможем. Но у нас есть другое - общение в прямом эфире. Представляете, люди из разных регионов и стран, те, кто не встречался годами, смогут на наших площадках вместе спеть!

Организаторы виртуального фестиваля придумали много любопытных фишек. Конечно, это и общение в реальном времени, и возможность предложить мэтрам спеть вместе. К слову, многие известные исполнители уже согласились принять участие в "Куликовке-онлайн".

- Желание встретиться даже виртуально у бардов есть, они откликнулись очень энергично. Питерцы намерены собраться, чтобы качество записи с технической точки зрения было на высоте. Уральская "группировка" замышляет нечто интересное. Мы впервые столкнулись с таким форматом фестиваля, оказалось, что это требует больших усилий, плюс - необходимы специфические знания, приходится учиться на ходу. Но главное не унывать, и тогда все у нас получится, - уверен Андрей Веревкин.

Кстати

Как таковой конкурсной программы в этом году не предусмотрено. Для участия авторы присылали на сайт фестиваля видеозаписи свих песен. После отбора поэтам, музыкантам и исполнителям предоставят возможность выступить в режиме свободного микрофона. Причем это будут, как прямые включения, так и выступления в записи. Виртуальный слет любителей бардовской песни предполагает круглосуточное общение. Конечно, покажут и красивейшие виды Куликова поля, и зацветающий ковыль - какая же "Куликовка" без него. В течение трех дней будет работать несколько сцен: классической авторской песни "Консерватория", детской песни "Кулички" и, конечно, представят современные и неформатные течения авторской песни "Вот такая волна".

Культура Музыка Фолк Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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