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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Как проголосовать в Москве по поправкам в Конституцию
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 126(8180)
Система "Мобильный избиратель" будет работать в Москве на голосовании по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

По его словам, россияне, проживающие в Москве без прописки, смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Чтобы отдать голос, совсем не обязательно ехать на малую родину, поскольку можно воспользоваться "Мобильным избирателем". Для открепления от своего участка всего лишь нужно иметь подтвержденную по всем правилам учетную запись на портале госуслуг. Через личный кабинет нужно выбрать удобный способ голосования и способ подачи заявления - онлайн или лично. Заявки принимаются до 21 июня.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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- Помимо голосования на участке и дистанционного голосования, будет работать система "Мобильный избиратель", которая у нас применялась все последние федеральные выборы, - отметил Юрий Ермолов. - Подается заявление через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию, участковую избирательную комиссию и МФЦ. Человек приписывается к тому участку, на котором он сможет проголосовать, начиная с 25 июня и включая 1 июля.

По словам Ермолова, люди, которые собираются в отпуска или на дачи в других регионах, могут прикрепиться к избирательному участку, в границах которого находится их садовое товарищество. Восемь участков откроются и в столичных аэропортах. "Все люди, которые заранее заявились, смогут прийти туда, начиная с 25 июня, - подчеркнул Ермолов. - Если человек этого не сделал, комиссия должна узнать, голосовал ли он по месту жительства. Если нет, ему предоставят такое право".

Избиратели с московской пропиской могут выбрать еще один способ голосования - дистанционный. О своем желании отдать голос без визита на участок, с помощью смартфона или компьютера, можно заявить до 21 июня. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на портале госуслуг или на mos.ru.

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