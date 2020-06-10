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10.06.2020 14:46
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Кинофестиваль имени Тарковского "Зеркало" пройдет в онлайн-формате

Текст: Сусанна Альперина
Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского "Зеркало" впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате. Площадкой для показа конкурсных фильмов выступит онлайн-кинотеатр Tvzavr. Помимо доступа к лентам программы, онлайн-кинотеатр также будет вести "живые" трансляции интервью с создателями и участниками картин. Даты кинофестиваля - с 25 по 30 июня 2020 года.
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Кинофестиваль "Зеркало" (президентом в прошлом году стал кинорежиссер Сергей Бодров) с 2007 года ежегодно проходит в городе Иваново. В этом году в онлайн-кинотеатре Tvzavr будут созданы 5 виртуальных кинозалов - "Юрьевец", "Иваново", "Палех", "Палес" и "Шуя"- названные в честь городов Ивановской области, в которых обычно и проходят смотры. Часть фильмов программы будет доступна для бесплатного просмотра. На премьерные показы необходимо будет приобрести билет. Зал, где будут показывать премьеры - "Юрьевец". Он назван в честь города детства Андрея Тарковского.

Как в Петербурге снимают кино в условиях пандемии

Купить билет на премьерный показ любого конкурсного фильма сможет каждый желающий. Для этого нужно будет зарегистрироваться и зайти в свой аккаунт на Tvzavr, пройти на страницу кинофестиваля и приобрести конкурсный фильм в аренду на 48 часов. Цена на каждую картину будет устанавливаться отдельно

Кроме того, в течение пяти конкурсных дней кинофестиваля на платформе для зрителей будут доступны live-интервью участников конкурса, онлайн-бранчи с членами жюри и даже ночное онлайн-кафе, где гости будут говорить о кино в прямом эфире. Во всех этих мероприятиях смогут принять участие и зрители.

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"Решиться на проведение "Зеркала" во время пандемии нам было очень непросто, все-таки кинофестиваль - это проектор и экран, люди в зале, возможность живого общения, новых и удивительных встреч. Проведение фестиваля онлайн лишает нас очень много из того, к чему мы все привыкли. Но зато оно же дает и несколько преимуществ. В частности, мы можем из Ивановской земли распространить влияние авторского кинематографа, освященного именем Тарковского, далеко за ее пределы: фильмы нашей программы смогут увидеть в любой точке земного шара. А ивановцы смогут посмотреть лучшие новинки авторского кинематографа не только в онлайн-кинотеатре, но и по местному телевидению. Все это вместе значительно увеличит зрительский охват "Зеркала". А, главное, ивановцы не будут в этом году лишены уже ставшего традицией праздника кино - в эти трудные времена важно не только думать о безопасности, но и о настроении и эмоциональном состоянии - своем и своих близких. Когда мы смотрим и обсуждаем кино - мы понимаем что-то про себя и свое место в этом мире, чувствуем, что мы не одиноки, находим единомышленников - так было всегда, и обязательно будет и в этом году", - отмечает Сергей Бодров, кинорежиссер, президент МКФ "Зеркало"

Формат церемонии открытия пока держится в секрете, однако известно, что ее ведущими станут актер и режиссер Алексей Агранович и актриса Ксения Раппопорт.

Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
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Помимо конкурсной программы фестиваля, на платформе Tvzavr будет также представлена и внеконкурсная. В нее войдут уже традиционные секции - "Фильмы жюри" и "Спецпоказы", а также секция от Академии авторской анимации им. Ф.С. Хитрука. Кроме того, в этом году фестиваль отметит четыре столетних юбилея - Тонино Гуэрра, Федерико Феллини, Николая Гринько, Сергея Бондарчука. В секции "4Х100" будут представлены фильмы этих выдающихся кинематографистов, а Федор Бондарчук впервые покажет фрагменты своей документальной ленты об отце

В жюри 14 МКФ "Зеркало" войдут: немецкий режиссер, кинооператор, сценарист Фред Келеман, российская актриса Ольга Сутулова, российский кинокритик, живущий в Испании, отборщик престижных международных фестивалей Алена Шумакова, режиссер Лина Чаплин (Израиль). Имя пятого члена жюри будет объявлено дополнительно.

В конкурсную программу "Зеркала" вошли фильмы-участники и призеры кинофестивалей в Варшаве, Таллине, Сараево, участники Берлинского кинофестиваля и фестиваля "Sundance". С подробной программой можно вскоре будет ознакомиться на сайте кинофестиваля. "РГ" будет писать о ней подробнее - во время проведения киносмотра.

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