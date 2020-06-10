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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мосгордума приняла закон против пропаганды сниффинга

Текст: Ирина Огилько
Мосгордума одобрила изменения в столичное законодательство, предусматривающие ограничение продажи подросткам товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, а также вводящие запрет на пропаганду сниффинга или нового вида токсикомании.

Депутаты приняли в целом проект закона "Об установлении ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд, и о внесении изменений в отдельные законы Москвы".

Фото: youtube.com
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Как прокомментировал председатель МГД Алексей Шапошников, закон направлен на профилактику распространения сниффинга. "Актуальность и необходимость данных мер ни у кого не вызывает сомнение. Для наркотического эффекта подростки используют сжиженные углеводородные газы, которые содержатся в предметах бытового назначения: в газовых баллончиках для заправки зажигалок, газовых горелок и прочего, что крайне опасно для жизни. Число погибших от сниффинга только за один год уже превысило 260", - сказал Шапошников.

Спикер отметил, что для эффективной борьбы с газовой токсикоманией, а также защиты от пропаганды данного явления предлагается внести ряд изменений в федеральные законы: "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как напомнил редактор законопроекта депутат Кирилл Щитов, первым обратил внимание на необходимость законодательного решения этой проблемы Следственный комитет России. Согласно данным комитета, 90 процентов детей, по которым подтверждены факты сниффинга - это совершенно обычные дети из полных семей, учившиеся в школе или колледже, не имевшие проблем ни в школе, ни на улице.

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