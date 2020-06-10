Мосгордума приняла закон против пропаганды сниффинга

Мосгордума одобрила изменения в столичное законодательство, предусматривающие ограничение продажи подросткам товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, а также вводящие запрет на пропаганду сниффинга или нового вида токсикомании.

Депутаты приняли в целом проект закона "Об установлении ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд, и о внесении изменений в отдельные законы Москвы".

Как прокомментировал председатель МГД Алексей Шапошников, закон направлен на профилактику распространения сниффинга. "Актуальность и необходимость данных мер ни у кого не вызывает сомнение. Для наркотического эффекта подростки используют сжиженные углеводородные газы, которые содержатся в предметах бытового назначения: в газовых баллончиках для заправки зажигалок, газовых горелок и прочего, что крайне опасно для жизни. Число погибших от сниффинга только за один год уже превысило 260", - сказал Шапошников.

Спикер отметил, что для эффективной борьбы с газовой токсикоманией, а также защиты от пропаганды данного явления предлагается внести ряд изменений в федеральные законы: "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как напомнил редактор законопроекта депутат Кирилл Щитов, первым обратил внимание на необходимость законодательного решения этой проблемы Следственный комитет России. Согласно данным комитета, 90 процентов детей, по которым подтверждены факты сниффинга - это совершенно обычные дети из полных семей, учившиеся в школе или колледже, не имевшие проблем ни в школе, ни на улице.