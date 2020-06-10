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10.06.2020 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На юге столицы спасатели спасли двух человек из пруда

Текст: Ирина Огилько

В Кузьминском пруду на помощь тонущего бросился мужчина. В результате обоих вытащили из воды профессиональные столичные спасатели, об этом "РГ" рассказали в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Во время обхода территории спасатели ПСС "Кузьминки" Виталий Величков и Евгений Гапонов заметили, что в Нижнем Кузьминском пруду в 15 метрах от берега тонут мужчина и женщина. Спасатели бросились на помощь, вплавь добрались до утопающих и вытащили их на берег.

Пострадавших доставили на спасательную станцию и оказали первую помощь. Со слов спасённых, отдыхая в парке, женщина решила искупаться, зашла в воду, но не рассчитала своих сил и стала тонуть. Услышав крики о помощи, на выручку поплыл мужчина, но не смог помочь, так как сам начал тонуть. В итоге обоих уже спасали профессиональные спасатели. После осмотра врачами едва не утонувшие москвичи от госпитализации отказалась и были переданы сотрудникам полиции для проведения профилактических мероприятий.

Напомним, что с наступлением жары в столице около 100 спасателей начали совершать ежедневные обходы территорий, в том числе возле водоемов.

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