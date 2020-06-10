На западе Москвы наркоманы покупали препараты прямо в аптеке

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве на территории Западного округа выявили аптеку, осуществляющую безрецептурный отпуск лекарственных препаратов наркозависимым лицам для немедицинского употребления.

По словам Екатерины Гузь, граждане были обеспокоены скоплением наркоманов, которые покупали в аптеке запрещенные препараты и употребляли их около подъездов. Полицейские незамедлительно отреагировали на заявление.

При проведении осмотра аптечного пункта установлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по признакам административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)", в рамках которого проводится административное расследование.

Материалы административного расследования направлены в Арбитражный суд Москвы для принятия решения.

За такое административное правонарушение юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.