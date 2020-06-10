Патрульные в Ступино спасли людей из горящего дома

Столб густого дыма, поднимающегося над многоквартирным домом, расположенным на проспекте Победы в Ступино, заметили рано утром сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городскому округу Ступино капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба .

Полицейские немедленно направились к месту возгорания, по пути позвонили в пожарную часть и в отдел полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на момент прибытия сотрудников ППСП горела квартира на втором этаже четырехэтажного дома. Оперативно оценив обстановку, Владимир Жиляков и Андрей Былба забежали в задымленный подъезд и начали стучать в каждую квартиру, оповещая жителей о пожаре и помогая им выходить на улицу. Одна из женщин, открыв дверь, сообщила правоохранителям, что не сможет самостоятельно спуститься по лестнице, так как у нее сломана нога, тогда полицейские вынесли ее из горящего дома на руках.

Из окон четвертого этажа доносились крики о помощи взрослых и детей. Сильное задымление перекрыло им выход из квартиры. На место пожара прибыл наряд МЧС. С помощью выдвижной пожарной лестницы началась эвакуация людей с верхних этажей. Полицейские помогли спасателям спустить на руках двух маленьких девочек.

Пожарные ликвидировали возгорание. До окончания пожара сотрудники ППСП осуществляли охрану общественного порядка.

В результате грамотных и оперативных действий полицейских из пожара были эвакуированы 5 человек - 3 взрослых и 2 детей.

Примечательно то, что месяцем ранее капитан полиции Владимир Жиляков и сержант полиции Андрей Былба вывели из горящего дома 20 человек.

Начальник ГУ МВД России по Московской области принял решение о награждении сотрудников полиции.