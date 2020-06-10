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10.06.2020 13:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Голос дубравы

Оперная певица Любовь Казарновская высадила деревья в роще под Ярославлем
Текст: Элина Труханова
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 125(8179)
Двести двухлетних саженцев дуба, а также каштана и маньчжурского ореха были высажены на берегу реки Ухтомки в селе Вятском, пять лет назад признанном "самой красивой деревней России".
Любовь Казарновская: Я высаживаю этот молодой дубок с наилучшими пожеланиями нашей планете, чтобы она дышала полной грудью, Фото: Ирина Штольба Любовь Казарновская: Я высаживаю этот молодой дубок с наилучшими пожеланиями нашей планете, чтобы она дышала полной грудью, Фото: Ирина Штольба
Любовь Казарновская: Я высаживаю этот молодой дубок с наилучшими пожеланиями нашей планете, чтобы она дышала полной грудью, Фото: Ирина Штольба

Впрочем, начало будущей дубраве было положено еще осенью прошлого год, когда в Вятское из Санкт-Петербурга доставили три саженца от Петровского дуба. В 2014 году его назвали памятником живой природы.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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- Мы посадили эти дубки в честь купечества, духовенства и промышленников села, - рассказала заместитель генерального директора по научной работе историко-культурного комплекса "Вятское" Нина Мальцева. - А потом решили не ограничиваться этим и посадить наши, ярославские, дубы как символ мастеровой братии, которая уезжала строить обе столицы: и Москву, и Санкт-Петербург. Выходцы из Вятского на верфях в Воронеже строили Петровский флот.

Дубы, каштаны и маньчжурский орех вырастил и доставил в Вятское ярославский путешественник, член Русского географического общества Эмин Добарджич. Когда-то в ботаническом саду в Душанбе он увидел великолепные дубы, казавшиеся тысячелетними. Но выяснилось, что деревья были посажены всего лишь в 1934 году. Тогда и захотелось, чтобы в Ярославской области росли такие же. Из собранных и посаженных им два года назад желудей выросли три тысячи саженцев.

В Вятское привезли 200 двухлетних дубов и два десятка саженцев каштана и маньчжурского ореха

- В Вятское мы привезли 200 двухлетних дубов, в том числе красного, и два десятка саженцев каштана и маньчжурского ореха, - говорит Эмин Добарджич. - Через 20-30 лет здесь, на берегу речки Ухтомки, будет великолепная дубовая аллея.

При ее закладке, кстати, присутствовала известная оперная певица Любовь Казарновская, которая участвует во многих культурных проектах "Вятского" и настолько полюбила эту местность, что пустила здесь "корни" - у нее в селе есть дом.

Фото: iStock
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- Удивительно видеть меня с саженцем дуба и лопатой? А вот мне не странно, потому что сегодня проходит совершенно потрясающая акция в нашем любимом Вятском, - поделилась эмоциями оперная дива. - Дубки еще совсем маленькие, но эти деревья обладают свойством запечатлевать в своих кольцах и судьбу хозяина, и судьбу того места, в котором они высажены. Вспомните дуб, который растет в усадьбе Спасское-Лутовиново. Под его сенью написаны прекрасные произведения великого русского классика Ивана Сергеевича Тургенева. В дубах Вятского будет сохраняться память о тех мастеровых людях, которые строили наше село, но они же строили и Санкт-Петербург. Я высаживаю этот молодой дубок с наилучшими пожеланиями нашей планете, чтобы она возрождалась, чтобы она дышала полной грудью.

Закладку дубовых рощ на территории региона Эмин Добарджич планирует продолжить и дальше. 75 его маленьких дубков уже высажены к 75-летию Победы в парке у администрации Дзержинского района Ярославля. Но его мечта - настоящий дубовый парк.

Прямая речь

Эмин Добарджич, путешественник, член Русского географического общества:

- В планах у нас как продолжение точечных акций, так и большой проект, который мы называем "Ярославская дубрава" - высадка большого парка. Наше внимание привлекает Скобыкино - огромный участок земли в Дзержинском районе Ярославля, отведенный генпланом города как раз под парк. У Скобыкино интересную историю: здесь была в свое время образцово-показательная усадьба и парк промышленника Ершова. Между аллей стояли гостевые домики, один из них был с прозрачной крышей, там находилась обсерватория. В оврагах был устроен каскад прудов, в которых жили цветные японские карпы. Сейчас от всего былого великолепия осталось несколько старых лип и вязов. Все заросло сорной растительностью, а овраги забиты бытовым мусором. Район растет, развивается и из "острова невезения" он имеет шанс превратиться в комфортную территорию.

Общество Экология Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль

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