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10.06.2020 15:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Праздничные плакаты и флаги украсили Москву к Дню России

Текст: Ирина Огилько

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсили Москву к Дню России. В частности, такой флаг из цветов появился на территории парка Победы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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"Традиционно к 12 июня мы украшаем город в цветах флага России. В этом году более 700 праздничных плакатов с российским триколором размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Государственной Думы РФ. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

Петр Бирюков отметил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий № 8 и № 28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа.

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Кроме того, подчеркнул заместитель Мэра, 12 июня в Москве в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка - фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора.

Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что на территории Парка Победы завершены работы по устройству цветников "Флаг РФ", посвященных празднику.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 12 июня - День России

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