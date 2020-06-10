Праздничные плакаты и флаги украсили Москву к Дню России

Праздничные плакаты с триколором и флаги украсили Москву к Дню России. В частности, такой флаг из цветов появился на территории парка Победы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Традиционно к 12 июня мы украшаем город в цветах флага России. В этом году более 700 праздничных плакатов с российским триколором размещены на билбордах вдоль основных магистралей, на остановочных павильонах и афишных стендах", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, также в честь праздника декоративное панно с флагами установлено на фасаде здания Государственной Думы РФ. Флаговыми композициями в бело-сине-красных цветах украшены Боровицкий, Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Большой Каменный и Большой Москворецкий мосты.

Петр Бирюков отметил, что специально к празднику были подготовлены поздравительные ролики. Они будут транслироваться на медиафасадах зданий № 8 и № 28 на Новом Арбате и медиафасаде Центрального телеграфа.

Кроме того, подчеркнул заместитель Мэра, 12 июня в Москве в праздничном режиме будет работать архитектурно-художественная подсветка - фасады зданий в центре города подсветят цветами триколора.

Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что на территории Парка Победы завершены работы по устройству цветников "Флаг РФ", посвященных празднику.