Приезжие мошенницы похитили у 83-летней москвички 400 тысяч рублей

В пресс-службе УВД по Северному административному округу столицы сообщили о циничном обмане пожилой женщины, который совершили две приезжие мошенницы.

В дежурную часть поступило заявление о мошенничестве от 83-летней женщины. Она рассказала, что ей по телефону позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником организации по социальному обеспечению и сообщила, что якобы происходит обмен купюр номиналом 5 тысяч рублей на новые купюры. Злоумышленница сообщила, что к пенсионерке домой придут сотрудники организации для написания заявления и обмена денежных средств.

Через некоторое время в дверь пенсионерки позвонили неизвестные и, представившись сотрудниками социальной защиты населения, вошли в квартиру под предлогом замены купюр, однако когда потерпевшая отвлеклась, женщины похитили ее сумку, в которой находилось около 400 тысяч рублей, и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по столичному району Сокол задержали двух мошенниц на 14 км МКАД. Ими оказались ранее судимые 37-летняя и 41-летняя приезжие женщины.

Следствием ОМВД России по району Сокол возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.