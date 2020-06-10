С отменой режима самоизоляции и приходом жары москвичи потянулись в городские парки: вовсю гуляют по аллеям, катаются на велосипедах и самокатах, занимаются бегом. Правда, собираться большими компаниями пока нельзя. Не снят запрет и с пикников.

Столичные парки за исключением "Зарядья", напомним, вновь открылись для посетителей только 1 июня, но массовые мероприятия все еще запрещены.

Поэтому мастер-классы, лекции и спортивные тренировки с инструкторами по-прежнему идут онлайн. Гулять в парках и лесопарках горожане пока должны в масках и перчатках. Не разрешено пользоваться скамейками, беседками, пикниковыми зонами, детскими и спортивными площадками.

Москвичам пока нельзя собираться большими компаниями в столичных парках, в том числе для пикников и шашлыков. "Ограничения на природных территориях сохраняются до 23 июня, - объяснили "РГ" в Мосприроде. - Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров и правила поведения, иметь средства индивидуальной защиты".

За ситуацией в парках и лесопарках следят патрули и видеокамеры. Если посетителей будет очень много, вход могут ограничить.

Посмотреть, насколько они загружены, можно с помощью онлайн-сервиса на портале мэра и правительства Москвы - mos.ru. Там размещена интерактивная карта, раскрашенная в разные цвета светофора. Зеленым отмечены места, где пока мало посетителей. Желтый говорит о том, что держать дистанцию уже будет сложнее. А визит на "красную" территорию лучше пока отложить.

Сервисом с момента запуска, сообщили в департаменте информационных технологий, воспользовались около трех миллионов раз.

Тем временем

В Рязанском районе Москвы около строящегося жилого квартала планируется обустроить новый парк. По задумке проектировщиков, общественное пространство будет напоминать по своей форме паутину, объединяя многочисленные дорожки и тропинки.

"Ядром" станет аллея, которая пройдет от Рязанского проспекта до Окской улицы. Южную и северную часть парка сориентируют на тихий отдых, а в центральной разместится площадь с тактильным пешеходным фонтаном.

Здесь же появится арт-пространство для выставок, ярмарок и концертов.

Необычным арт-объектом станут старые железнодорожные рельсы, доставшиеся по наследству от бывшей промзоны. Они будут иногда исчезать и "тонуть" в зарослях кустарников и цветов. Над "железкой" появятся лежаки для отдыха и деревянные платформы.