Суд оштрафовал владельца исторического здания сберкасс в Москве

Правообладатель памятника культуры регионального значения - здания Московских государственных сберегательных касс придется выпадать штраф за отсутствие проекта реставрации и работ по сохранению сооружения. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Департамент направил в суд дело об административном нарушении в отношении правообладателя здания Московских государственных сберегательных касс по адресу улица Петровка, дом 24, строение 1. Это было сделано в связи с его длительным бездействием. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

"Здание сберегательной кассы на углу улицы Петровка и Рахмановского переулка было построено в 1915 году по проекту знаменитого архитектора Иллариона Иванова-Шица. В 1920-1930-х годах здесь размещался центральный институт труда ВЦСПС, а к 1941 году дом перешел в ведение Оргавиапрома. После того как нынешний правообладатель неоднократно проигнорировал предписания Мосгорнаследия о необходимости разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания, мы были вынуждены обратиться в суд", - заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Замоскворецкий суд рассмотрел дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Мосгорнаследие также обязало правообладателя провести все необходимые работы по сохранению памятника архитектуры.