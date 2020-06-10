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10.06.2020 13:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Суд оштрафовал владельца исторического здания сберкасс в Москве

Текст: Ирина Огилько

Правообладатель памятника культуры регионального значения - здания Московских государственных сберегательных касс придется выпадать штраф за отсутствие проекта реставрации и работ по сохранению сооружения. Об этом сообщает пресс-служба департамента культурного наследия столицы.

Фото: Из архивов градозащитных организаций
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Департамент направил в суд дело об административном нарушении в отношении правообладателя здания Московских государственных сберегательных касс по адресу улица Петровка, дом 24, строение 1. Это было сделано в связи с его длительным бездействием. Здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

"Здание сберегательной кассы на углу улицы Петровка и Рахмановского переулка было построено в 1915 году по проекту знаменитого архитектора Иллариона Иванова-Шица. В 1920-1930-х годах здесь размещался центральный институт труда ВЦСПС, а к 1941 году дом перешел в ведение Оргавиапрома. После того как нынешний правообладатель неоднократно проигнорировал предписания Мосгорнаследия о необходимости разработать проект реставрации и провести работы по сохранению здания, мы были вынуждены обратиться в суд", - заявил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Замоскворецкий суд рассмотрел дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Мосгорнаследие также обязало правообладателя провести все необходимые работы по сохранению памятника архитектуры.

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