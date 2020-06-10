В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды в Москве

Среда и четверг станут самыми жаркими днями с начала июня - температура в столичном регионе будет подниматься до плюс 32 градусов, но уже в пятницу жара пойдет на спад.

Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Сегодня днем местами пройдет кратковременный дождь, в Москве плюс 28...30 градусов, в Подмосковье 25...30 градусов, ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.

В четверг, 11 июня, преимущественно без осадков. Ночью в Москве до плюс 19 градусов, по области - до плюс 20. Днем в Москве воздух прогреется до плюс 31 градуса, а в Подмосковье будет 27...32 градуса.

В пятницу, 12 июня, ночью местами небольшой дождь, гроза, в столице и области опять теплая летняя ночь. Температура будет в пределах плюс 20 градусов. Днем - дождь, гроза, ветер изменится на северо-восточный, северный, местами его порывы будут достигать 17 м/с. Температура понизится: в Москве дневной максимум будет находиться в интервале плюс 24...26 градусов, по области от 21 до 26 градусов.

В субботу, 13 июня, местами небольшой дождь, ночью плюс 11-16 градусов, днем не выше плюс 21 градуса. Ветер будет по-прежнему холодный. В воскресенье, 14 июня, без осадков, ночью 9...14 градусов, днем до плюс 23.

"Хорошо, что станет прохладнее. Когда температура пять дней подряд превышает норму на пять и более градусов, - это уже, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасно для здоровья", - напомнил Вильфанд.

А вот на российском юге жара не ослабеет. До конца недели в Краснодарском крае плюс 32...35 градусов, местами до 37. 30-градусная жара пришла в Крым. Но хуже всего обстоит дело в Астраханской, Волгоградской областях. Там от 35 до 42 градусов. Если и посвежеет, то на пару градусов. В целом лето на отечественных курортах обещает быть жарким. Открывать купальный сезон уже можно. Вода в Черном море прогрелась до плюс 18...20 градусов.