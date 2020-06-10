В Калуге поздравили с 80-летием Нину Фомину

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов поздравил Нину Григорьевну Фомину с 80-летием.

Родилась Нина Григорьевна в семье военного. Отец участвовал в освобождении Калуги от немецко-фашистских захватчиков.

После института Нина Григорьевна 30 лет отработала на Калужском моторостроительном заводе, была помощником губернатора Калужской области, члена Совета Федерации В.В.Сударенкова. В последние годы активно занимается вопросами краеведения и сохранения исторического облика Калуги.

"Нина Григорьевна очень энергичный, активный человек, - отметил глава города. - До сих пор она живет по завету своих родителей: в первую очередь думать о долге, а потом - о себе. Желаю ей крепкого здоровья на долгие годы!"