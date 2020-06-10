В каждом поезде на МЦК есть "вагон тишины"

В начале на Московском центральном кольце появился первый "вагон тишины". Сейчас все поезда на этой трассе оборудованы такими вагонами. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

По данным пресс-службы метро, всего таких курсирует 52 вагона, именно столько составов, курсирует по МЦК. Внутри они почти ничем не отличаются от обычного,за исключением напоминания, что шуметь или разговаривать, громко слушать музыку в таком вагоне не нужно. Снаружи эти вагоны помечены на дверях специальным стикером.

Напомним, что в ноябре прошлого года на портале "Активный гражданин" большинство москвичей проголосовали за появление вагонов, где можно отдохнуть. Первый такой вагон поехал по МЦК в начале апреля.