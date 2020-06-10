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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Орле передано в суд дело экс-чиновника о подлоге на 33 миллиона

Текст: Анна Скрипка

В Заводской районный суд Орла направлено уголовное дело в отношении члена правительства области - руководителя Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Как сообщили в прокуратуре региона, его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

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В СУ СКР по Орловской области напомнили, что на момент совершения преступления обвиняемый занимал пост начальника казенного учреждения "Орловский областной государственный заказчик".

- В декабре 2015 года подписал документы, содержащие ложные сведения о приемке выполненных работ, достоверно зная, что ООО "МосОблСтрой" не исполнило должным образом свои обязательства в рамках государственного контракта при реконструкции Центрального стадиона имени Ленина в городе Орле, - отметили в СУ СКР по Орловской области.

Общая сумма ущерба, по данным правоохранительных органов, превысила 33 миллиона рублей.

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