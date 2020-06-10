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10.06.2020 15:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Орловской области ограничения из-за COVID-19 продлены до конца июня

Текст: Анна Скрипка (Орел)

Органичения в связи с пандемией коронавируса продлены в Орловской области до конца июня. Об этом глава региона Андрей Клычков заявил на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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- Мы продлеваем режим ограничений до 30 июня, - отметил он. - Это позволяет нам выдвигать требования по обеспечению дополнительных мер безопасности к нашим медицинским, социальным, образовательным организациям, а также функционирующим предприятиям.

Андрей Клычков напомнил о двух очагах коронавируса, выявленных на прошлой неделе: в Орловской психиатрической больнице специализированного типа и областной клинической больнице. В последней решено часть отделений переоборудовать для лечения тяжелых больных с подтвержденным COVID-19. Клычков назвал ситуацию с распространением коронавируса непростой, но контролируемой, отметив, что общее число выявленных случаев COVID-19 превысило три тысячи.

- Поэтому в числе наших главных приоритетов должна стать выработка мер по недопущению возникновения новых очагов инфекции в медицинских, социальных и образовательных учреждениях Орловской области, - добавил он.

В настоящее время на территории региона действует масочный режим в общественном транспорте, закрытых помещениях и торговых точках, которым разрешено работать: продуктовым супермаркетам, магазинам непродовольственных товаров за исключением тех, что расположены в торговых центрах. Закрытыми пока остаются фитнес-центры, бани, сауны, а также общепит продолжает работать исключительно на доставку блюд. Однако глава региона уже поручил чиновникам экономического блока проработать вопрос о смягчении ограничений для бизнеса, отметив, что на всех работающих предприятиях необходимо и дальше контролировать соблюдение санитарных требований.

В регионе выявлено 3181 случай коронавируса, 89 - за последние сутки. Продолжают лечение 1578 человек, выздоровели 1568 человек, 35 пациентов - скончались.

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